Голкипер «Боруссии» Д Кобель: число матчей увеличивается, становится всё тяжелее

Голкипер немецкой «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель поделился впечатлениями от насыщенного игрового календаря.

– Летний перерыв не был для тебя отдыхом – сборная, клубный чемпионат мира, а теперь и возобновление тренировок. Как ты оцениваешь насыщенность последних нескольких недель?

– Для меня, по сути, всё оказалось не так уж и плохо. В прошлом году было чуть более экстремально, потому что мы ещё играли в финале Лиги чемпионов. В этом году у нас был хотя бы короткий десятидневный перерыв перед клубным чемпионатом мира, которого у меня в прошлом году вообще не было. Сейчас число матчей увеличивается, становится всё тяжелее. Это, безусловно, станет испытанием, если так будет каждый год. Как игроку, тебе нужно понять, как с этим справиться, как дать своему телу и разуму как можно быстрее восстановиться, а затем вернуться в строй к новому сезону.

В прошлом году мы играли долго, потом сразу же наступил чемпионат Европы, и после него у меня было около трёх недель отдыха. Как и большинство игроков, я вернулся позже. В этом году было даже немного приятно, потому что мы все начали вместе. Это значит, что ты не отстаёшь от других игроков, которые, возможно, тренировались две-три недели, — приводит слова голкипера официальный сайт «Боруссии».