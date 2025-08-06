Ла Лига не примет медицинское заключение «Барселоны» без подписи тер Штегена — Cadena Ser

Испанская Ла Лига не сможет принять медицинское заключение «Барселоны» по травме вратаря и одного из капитанов команды Марка-Андре тер Штегена без подписи самого футболиста. Об этом сообщает Cadena Ser. Напомним, в конце июля 33-летний голкипер перенёс операцию на спине.

Ранее появилась информация, что руководство «Барселоны» не было поставлено в известность о решении тер Штегена провести операцию, восстановление после которой займёт длительное время. Cadena SER утверждает, что немец отказывается дать согласие на то, чтобы клуб отправил отчёт о его травме в медицинскую комиссию Ла Лиги.

Сообщается, что в связи с этим «Барселона» хочет инициировать в отношении тер Штегена дисциплинарное разбирательство, поскольку считает, что его действия наносят финансовый и спортивный ущерб. По мнению сине-гранатовых, у них есть законные основания предоставить медицинское заключение футболиста, которое Ла Лига должна изучить для применения правила о травмах, без его согласия. Однако лига рассмотрит отчёт только с согласия игрока, так как здесь вступает в силу закон о защите персональных данных.

Источники в испанском профсоюзе футболистов (AFE) поясняют, что этот закон имеет преимущество перед любыми административными процедурами, поэтому, если тер Штеген не хочет давать своего согласия, он имеет полное право не делать этого.

Также AFE подчёркивает, что дисциплинарное дело, открытое «Барселоной» в отношении вратаря, не имеет юридических оснований, поскольку в спортивном регламенте и законодательстве страны нет исключений, предусматривающих отказ от предоставления личных медицинских данных.