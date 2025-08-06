Деметрадзе: ужесточение лимита на легионеров не пойдёт на пользу российскому футболу

Экс-футболист московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что количество легионеров на поле будет сокращаться со следующего сезона.

«Однозначно, ужесточение лимита на легионеров не пойдёт на пользу российскому футболу. У многих клубов есть серьёзные финансовые возможности. Такие команды, как «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», привозят в Россию качественных легионеров. А из-за лимита их станет меньше», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Дегтярёв заявил, что оптимальным лимитом на легионеров считает использование пяти иностранцев на поле и пяти в заявке, а изменения, по его словам, будут вноситься постепенно с учётом интересов клубов.