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Терёхин: возможно, игроки «Ахмата» не знали, кто такой Сторожук, а Черчесова знают все

Терёхин: возможно, игроки «Ахмата» не знали, кто такой Сторожук, а Черчесова знают все
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата». Сегодня, 6 августа, пресс-служба грозненцев объявила о заключении контракта с бывшим главным тренером сборной России.

«Старт сезона у «Ахмата» не удался — нужно было что-то менять, поэтому и пригласили Станислава Саламовича. Он знает команду, а его знают руководители клуба. Тренер не должен сидеть без работы, тем более — топ-тренер.

Я давно говорил, что мне было непонятно назначение Сторожука в «Ахмат». Когда с тульским «Арсеналом» занял 10-е место в Первой лиге, а потом тебя приглашают в клуб из РПЛ, это непонятно. Черчесов пришёл и всё выстроит. Почему команда будет бороться за выживание? У «Ахмата» отличный состав, а разница в очках не такая большая. Сейчас Станислав Саламович выстроит дисциплину и порядок, тем более что футболисты в команде знают, кто такой Черчесов. Может быть, игроки «Ахмата» не знали, кто такой Сторожук, ведь тренер должен обладать авторитетом. А Черчесова знают все, у него огроменный авторитет — футболисты себя будут по-другому вести, будут иначе слушать», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Перед стартом сезона «Ахмат» возглавил российский тренер Александр Сторожук. В первых четырёх матчах под его руководством команда потерпела четыре поражения. Станислав Черчесов возглавлял «Ахмат» с сентября 2011 по май 2013 года.

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