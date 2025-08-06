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Голкипер «Боруссии» Д Кобель рассказал о правильном восстановлении после тренировок

Голкипер «Боруссии» Д Кобель рассказал о правильном восстановлении после тренировок
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Голкипер немецкой «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель высказался о важности правильного восстановления в контексте тренировочного процесса.

«Сон чрезвычайно важен, пожалуй, он находится на первом месте, хотя иногда это не так просто из-за всех вечерних игр и поездок. Кроме того, важную роль играет правильное питание, много движения, процедуры, сауны, ледяные ванны и всё такое. Надеешься, что все эти мелочи складываются во что-то большее.

Я много изучаю эту тему. Конечно, нужно быть осторожным, потому что универсального рецепта для всех не существует. В конечном счёте хороший сон и здоровое питание, вероятно, подходят всем. Можно приложить дополнительные усилия, чтобы получить от этого больше пользы. Например, обратить внимание на такую вещь, как качество питания. Нужны ли вам пробиотики, в каком состоянии иммунитет? Зимой у нас очень мало солнца, поэтому необходимо больше внимания уделять уровню витамина D. Всё это оказывает большое влияние на организм», — приводит слова голкипера официальный сайт «Боруссии».

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