«БроукБойз» — «Орёл»: Максим Майрович открыл счёт в матче на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются медийный футбольный клуб «БроукБойз» и профессиональный клуб «Орёл», выступающий во Второй лиге России. Команды играют на стадионе «Знамя Труда» в Орехове-Зуеве. «БроукБойз» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий «Броуков» Максим Майрович открыл счёт на 29-й минуте встречи с передачи Святослава Мурадова.

В прошедшем сезоне «БроукБойз» также выступал в Кубке России. На стадии 1/256 финала команда обыграла «Квант», а во встрече 1/128 финала «Броуки» уступили «Химику».