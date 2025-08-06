Николай Ларин высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на новости об ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что количество легионеров на поле будет сокращаться со следующего сезона.

«Ни для кого не секрет, что я всегда высказывался за большее количество российских футболистов на поле. Мнение о том, что у так называемых «паспортистов» высокие зарплаты из-за лимита, складывалось годами, вносилось в массы, и никто не задумывался. Но почему никто не говорит о высоких зарплатах легионеров? Которых в чемпионате около 180 человек и из которых топовыми назвать невозможно даже половину. Почему-то никто не говорит, что у них тоже большие зарплаты.

Я считаю, что высокие зарплаты российских футболистов связаны не с лимитом, а с тем, что в российском футболе очень много денег. Почему российские футболисты должны получать меньше, если легионеры среднего уровня получают столько же или больше? Я считаю, что большинство легионеров в РПЛ достаточно среднего уровня.

Когда в футболе финансирование на 99% идёт из госбюджета и денег госкорпораций, эти деньги надо осваивать. Если денег было меньше, то и зарплаты были бы меньше. К лимиту это не имеет вообще никакого отношения. Чтобы не допустить присутствия 11 легионеров на поле, 8 из которых будут среднего уровня, этот лимит обязателен. Помимо 99% клубов, которые финансируются из госбюджета, есть ещё и частные клубы. На мой взгляд, частные клубы должны иметь право распоряжаться своими деньгами так, как они захотят. Если в «Краснодаре» или «Акроне» хотят, чтобы на поле было восемь легионеров, они имеют на это полное право. Как обойти это законодательно, это уже другой вопрос. Но за свои деньги люди имеют право делать всё, что хотят», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Дегтярёв заявил, что оптимальным лимитом на легионеров считает использование пяти иностранцев на поле и пяти в заявке, а изменения, по его словам, будут вноситься постепенно с учётом интересов клубов.