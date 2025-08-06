Игрок «Зенита» Ильзат Ахметов на правах аренды пополнил состав «Крыльев Советов»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба с берегов Невы.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Краснодара» зимой 2024 года. За этот период Ахметов сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

На данный момент «Крылья Советов» находятся на втором месте в турнирной таблице РПЛ.