Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом», клуб поставил игроку ультиматум — источник

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак не допущен до тренировок с командой, сообщает Give me Sport. Ранее нападающий пропустил предсезонное турне клуба по Азии на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль».

По информации источника, Исак прибыл в расположение «сорок» после возвращения команды в Англию, но главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сказал футболисту тренироваться отдельно от партнёров. Отмечается, что клуб поставил игроку ультиматум: либо Исак продлевает контракт, либо покидает команду. Сам футболист всё ещё надеется на переход в «Ливерпуль».

В сезоне-2024/2025 25-летний форвард сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Контракт с «сороками», которые, по сообщениям СМИ, требуют за шведа около € 140 млн, действует до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 120 млн.