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Йорди Рейна и «Торпедо» договорились о расторжении контракта

Йорди Рейна и «Торпедо» договорились о расторжении контракта
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Нападающий Йорди Рейна досрочно расторг трудовой договор с московским «Торпедо» по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Игрок выступал за чёрно-белых с февраля 2023 по июль 2024 года. В футболке этой команды он провёл 34 официальных матча, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Футболист является воспитанником клуба «Альянса Лима». На взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. Помимо того, нападающий играл за «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Ванкувер Уайткэпс», «Ди-Си Юнайтед», «Шарлотт» и другие команды.

На данный момент «Торпедо» располагается на 15-м месте в турнирной таблице лиги PARI.

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