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«Милан» объявил о трансфере полузащитника Ардона Яшари из «Брюгге»

«Милан» объявил о трансфере полузащитника Ардона Яшари из «Брюгге»
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23-летний полузащитник сборной Швейцарии Ардон Яшари перешёл в «Милан». О заключении с экс-футболистом «Брюгге» контракта до лета 2030 года было объявлено на официальном сайте итальянской команды. В новом клубе Яшари будет выступать под 30-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера с учётом бонусов может составить € 38 млн. По данным СМИ, футболист отклонил ряд предложений от клубов английской Премьер-лиги ради перехода в «Милан».

Ардон Яшари является воспитанником швейцарского клуба «Люцерн». В составе «Брюгге» он выступал с лета 2024-го. Год назад бельгийцы заплатили за трансфер опорного полузащитника € 6 млн.

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