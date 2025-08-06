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Деметрадзе: новичок «Пари НН» Бедошвили — талантливый игрок, которому пойдёт на пользу РПЛ

Деметрадзе: новичок «Пари НН» Бедошвили — талантливый игрок, которому пойдёт на пользу РПЛ
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Экс-футболист московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе высказался о переходе полузащитника молодёжной сборной Грузии Вахо Бедошвили в «Пари НН». О трансфере объявили в понедельник, 4 августа. Ранее стало известно, что грузинский клуб обратится в суд и будет требовать дисквалификацию для игрока и штраф для российского клуба.

«Как говорят, Вахо Бедошвили самовольно покинул «Орби» и присоединился к «Пари НН», деталей я не знаю. Наверное, клубы в этой ситуации разберутся. Если честно, я не много матчей видел с участием Бедошвили. Но это талантливый футболист, которому пойдёт на пользу игра в РПЛ», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Бедошвили — воспитанник тбилисского «Динамо». Также футболист выступал за «Гареджи» на правах аренды. В Эровнули Лиге (высший дивизион Грузии) он провёл 18 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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