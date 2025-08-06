«БроукБойз» — «Орёл»: Артём Лукша сравнял счёт на 54-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются медийный футбольный клуб «БроукБойз» и профессиональный клуб «Орёл», выступающий во Второй лиге России. Команды играют на стадионе «Знамя Труда» в Орехове-Зуеве. Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Broke Boys
2-й тайм
1 : 1
Орёл
Орёл
1:0 Майрович – 29' 1:1 Лукша – 56'
На 54-й минуте нападающий «Орла» Артём Лукша сравнял счёт. Ранее Максим Майрович забил первый гол на 29-й минуте встречи.
В прошедшем сезоне «БроукБойз» также выступал в Кубке России. На стадии 1/256 финала команда обыграла «Квант», а во встрече 1/128 финала «Броуки» уступили «Химику».
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