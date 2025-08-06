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Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде полузащитника молодёжной сборной Марокко

Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде полузащитника молодёжной сборной Марокко
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Опорный полузащитник Мехди Мубарик перебрался в махачкалинское «Динамо» из клуба «Аль-Айн» (ОАЭ). Об аренде с правом выкупа официально объявила пресс-служба махачкалинской команды.

«Город встречает льва из Марокко», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Мехди Мубарик выступал за «Аль-Айн» в чемпионате ОАЭ августа 2022 года. Дважды футболист отправлялся в аренду в клубы «Раджа» и «Видад» из Марокко. Всего за эмиратский клуб футболист провёл 34 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Кроме того, на счету опорника пять матчей за сборную Марокко до 23 лет.

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