Экс-тренер Ахметова Шаронов: в «Зените» у Ильзата был самый неудачный период

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов оценил период карьеры полузащитника Ильзата Ахметова в «Зените». Ранее специалист и игрок вместе работали в казанской команде.

«Трудно сказать, зачем «Зенит» покупал Ильзата Ахметова у «Краснодара». Я знаю Ильзата, знаю, какими качествами он обладает и под какой футбол подходит. От него самого многое зависит: с какой целью он идёт в «Крылья Советов». Наверняка, Ильзат рассчитывает на большое количество игрового времени, а дальше нужно смотреть, как он будет прогрессировать. Он был в «Рубине», «Краснодаре», ЦСКА и «Зените». Понятно, что в «Зените» у него был самый неудачный период. Возможно, перезагрузка в «Крыльях Советов» ему поможет», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ахметов перешёл в санкт-петербургский клуб из «Краснодара» зимой 2024 года. За это время Ильзат принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.