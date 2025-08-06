Агент Мендеш помог «Спартаку» с подписанием Жедсона и Удуохая для перепродажи — источник

Известный агент Жорже Мендеш помог «Спартаку» с подписанием португальского полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» и с возможным переходом немецкого защитника турецкого клуба Феликса Удуохая, чтобы перепродать игроков. Об этом сообщает Besiktas Postasi.

По информации источника, агент через свой фонд Quality Football создаёт ресурсы для российской команды и в следующем сезоне собирается продать Жедсона и Удохая в страны Персидского залива с высокой комиссией.

Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет усилиться защитником «Бешикташа» Феликсом Удуохаем.

Напомним, Жедсон пополнил состав московской команды 31 июля текущего года. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского игрока составляет € 18 млн.