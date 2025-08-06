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«Спартак» хочет усилиться защитником «Бешикташа» Феликсом Удуохаем — besiktaspostasi

«Спартак» хочет усилиться защитником «Бешикташа» Феликсом Удуохаем — besiktaspostasi
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Защитник «Бешикташа» Феликс Удуохай привлёк внимание московского «Спартака». Об этом сообщает besiktaspostasi.

На данный момент неясно, какой может оказаться стоимость этого трансфера. Отмечается, что при переходе в турецкий клуб футболист получил € 7 млн в качестве подъёмных, а его зарплата составляет € 2,5 млн в год.

Удуохай является воспитанником немецкого футбола: на молодёжном уровне он выступал за «Мюнхен-1860» и другие коллективы. На взрослом уровне, помимо «львов», в его послужном списке обозначены «Вольфсбург» и «Аугсбург». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 7 млн.

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