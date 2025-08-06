Украина обратилась с письмом в ФИФА и АФК, чтобы не допустить матча России с Иорданией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с официальным письмом в ФИФА, АФК, УЕФА и Иорданской футбольной ассоциации, с призывом отметить товарищеский матч между сборными России и Иордании, который запланирован на 4 сентября. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В письме УАФ ссылается на запрет, введенный ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года, касающийся участия российских команд в международных соревнованиях.

«Эта позиция, поддерживаемая всем мировым футбольным сообществом, остается в силе и является важным проявлением солидарности с народом Украины. Проведение этих международных матчей — это прямое нарушение не только решений руководящих органов, но и базовых принципов человечности, мира и уважения к жизни. Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи.

Мы с уважением призываем ФИФА, АФК и наших коллег из Иорданской футбольной ассоциации принять к сведению наше обращение и принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейшего участия любых команд из России в международных матчах, поскольку это является грубым нарушением единой позиции футбольной семьи и глобальной стремления к миру. Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и сотрудничество», — говорится в обращении.