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Мостовой: желаю Саламычу удачи, чтобы реабилитироваться за последние неудачные годы

Мостовой: желаю Саламычу удачи, чтобы реабилитироваться за последние неудачные годы
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Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о назначении бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в грозненский «Ахмат». Сегодня, 6 августа, пресс-служба грозненцев объявила о заключении контракта со специалистом.

«Я не понимал, как «Ахмат» из четырёх матчей на старте сезона не выиграл ни одного, ведь клуб хорошо укрепил состав. Но когда убрали Сторожука, всё стало понятно. Что касается назначения Черчесова, после того как у него не получилось в сборной Казахстана, где он устанавливал «рекорды», желаю Саламычу удачи, чтобы реабилитироваться за последние неудачные годы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Перед стартом сезона «Ахмат» возглавил российский тренер Александр Сторожук. В первых четырёх матчах под его руководством команда потерпела четыре поражения. Станислав Черчесов возглавлял «Ахмат» с сентября 2011 по май 2013 года.

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