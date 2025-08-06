«БроукБойз» — «Орёл»: Гоча Гогричиани вывел гостей вперёд на 70-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются медийный футбольный клуб «БроукБойз» и профессиональный клуб «Орёл», выступающий во Второй лиге России. Команды играют на стадионе «Знамя Труда» в Орехове-Зуеве. «Орёл» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Broke Boys
Окончен
3 : 2
Орёл
Орёл
1:0 Майрович – 29' 1:1 Лукша – 56' 1:2 Гогричиани – 71' 2:2 Анисимов – 75' 3:2 Мазуров – 83'
Удаления: нет / Лукша – 90'
На 70-й минуте нападающий Гоча Гогричиани вывел гостей вперёд с передачи Артёма Лукши. Ранее Лукша сравнял счёт во встрече.
В прошедшем сезоне «БроукБойз» также выступал в Кубке России. На стадии 1/256 финала команда обыграла «Квант», а во встрече 1/128 финала «Броуки» уступили «Химику».
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