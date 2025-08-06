Видео: невероятный гол с пенальти после рикошета от перекладины в Кубке России
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Завершён матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «ПСК» из станицы Динская переиграл «Дружбу» из Майкопа — 1:1 (10:9 пен.). Во время послематчевой серии пенальти игрок «ПСК» Юрий Федосеев пробил «с точки», но мяч попал в перекладину и почти под прямым углом улетел вверх. Участники эпизода решили, что он окончен, однако мяч не пересёк пределы поля, находясь в воздухе, он отскочил от земли и влетел в сетку ворот.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 17:00 МСК
ПСК
Динская
Окончен
1 : 1
10 : 9
Дружба
Майкоп
0:1 Рагулькин – 27' 1:1 Нечаев – 45'
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти).
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