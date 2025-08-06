Видео: невероятный гол с пенальти после рикошета от перекладины в Кубке России

Завершён матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «ПСК» из станицы Динская переиграл «Дружбу» из Майкопа — 1:1 (10:9 пен.). Во время послематчевой серии пенальти игрок «ПСК» Юрий Федосеев пробил «с точки», но мяч попал в перекладину и почти под прямым углом улетел вверх. Участники эпизода решили, что он окончен, однако мяч не пересёк пределы поля, находясь в воздухе, он отскочил от земли и влетел в сетку ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти).