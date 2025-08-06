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2DROTS — «Торпедо-Владимир»: стартовые составы команд на матч Кубка России

2DROTS — «Торпедо-Владимир»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 6 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся медийный футбольный клуб 2DROTS и профессиональный клуб «Торпедо-Владимир», выступающий в Леон Второй лиге России. Игра пройдёт на стадионе «Москвич» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 20:15 МСК
2DROTS
Москва
1-й тайм
0 : 0
Торпедо-Владимир
Владимир

Стартовые составы команд:

2DROTS: Дмитрий Ландаков, Фёдор Кудряшов, Никита Васильев, Константин Щербаков, Сергей Евтушенко, Владислав Ослоновский, Максим Фролов, Владислав Левин, Михаил Черномырдин, Станислав Манаев, Камиль Муллин.

«Торпедо-Владимир»: Андрей Кулагин, Кирилл Давиденко, Данил Глинский, Никита Романенков, Станислав Уткин, Александр Вязников, Макар Пестов, Владислав Сиротов, Никита Колганов, Владислав Аляпин, Ярослав Сычев.

В прошлом сезоне медиафутбольный клуб 2DROTS также участвовали в Кубке России и дошли до 1/32 финала Пути регионов, обыграв «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и «Динамо Киров» (2:0), но уступив «Химкам» (0:2).

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