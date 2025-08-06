«Кайрат» победил «Слован» в отборе Лиги чемпионов благодаря голу 16-летнего Сатпаева

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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между казахстанским «Кайратом» и братиславским «Слованом» (Словакия). Команды играли на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Слован» завершал игру в численном меньшинстве. На 65-й минуте полузащитник гостей Рахим Ибрахим был удалён после получения двух жёлтых карточек. На 90-й минуте 16-летний форвард Дастан Сатпаев реализовал пенальти и принёс команде победу. Напомним, летом 2026 года Сатпаев станет игроком «Челси».

Ответная игра состоится во вторник, 12 августа. Команды сыграют на стадионе «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.