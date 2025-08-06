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«Спартак» испытывает финансовые трудности, поэтому Мендеш помог клубу с трансферами — СМИ

«Спартак» испытывает финансовые трудности, поэтому Мендеш помог клубу с трансферами — СМИ
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Турецкое издание Besiktas Postasi утверждает, что московский «Спартак» испытывает финансовые трудности, именно из-за этого помощь команде в переходе игроков из «Бешикташа» оказывает известный футбольный агент Жорже Мендеш.

По сведениям источника, Мендеш профинансировал сделку с переходом Жедсона Фернандеша, а сейчас оказывает помощь с трансфером ещё одного игрока «Бешикташа» — защитника Феликса Удуохая. В дальнейшем, как сообщалось ранее, Мендеш собирается продать двух игроков за большую сумму в клубы из стран Персидского залива.

Жедсон, как сообщил «Бешикташ», обошёлся в «Спартаку» в € 20,8 млн + € 7 млн.

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