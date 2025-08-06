«Севилья» активно работает над арендой голкипера «Ньюкасла» Влаходимоса — Sky Germany

«Севилья» хочет усилиться вратарём «Ньюкасл Юнайтед» Одиссеасом Влаходимосом. Об этом сообщает Sky Germany.

Речь идёт о возможной аренде футболиста английского клуба. В испанском коллективе довольны игрой своего вратаря Эрьяна Нюланда, но хотят укрепить данную позицию на поле. Сам Одиссеас надеется продуктивно провести сезон и выступить на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Греции.

Влаходимос является воспитанником «Штутгарта», на взрослом уровне, помимо «швабов», он также играл за «Панатинаикос», «Бенфику» и «Ноттингем Форест». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.