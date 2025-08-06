«БроукБойз» победили «Орёл» в матче 1/256 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 6 августа, завершился матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, между медийным футбольным клубом «БроукБойз» и профессиональным клубом «Орёл» из Второй лиги России. Победу в игре, проходившей на стадионе «Знамя Труда» в Орехове-Зуеве одержали футболисты медийной команды со счётом 3:2.
Нападающий «Броуков» Максим Майрович открыл счёт на 29-й минуте встречи с передачи Святослава Мурадова. На 56-й минуте форвард «Орла» Артём Лукша сравнял счёт с передачи Максима Тарасова. На 70-й минуте Гоча Гогричиани вывел гостей вперёд с передачи Лукши. На 74-й минуте Денис Анисимов сравнял счёт. На 83-й минуте Илья Мазуров вывел «Броуков» вперёд и установил окончательный счёт в матче — 3:2.
В прошедшем сезоне «БроукБойз» также выступал в Кубке России. На стадии 1/256 финала команда обыграла «Квант», а во встрече 1/128 финала «Броуки» уступили «Химику».
- 6 августа 2025
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