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БроукБойз — Орёл, результат матча 6 августа 2025, счет 3:2, 1/256 финала Кубка России 2025/2026

«БроукБойз» победили «Орёл» в матче 1/256 финала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 6 августа, завершился матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, между медийным футбольным клубом «БроукБойз» и профессиональным клубом «Орёл» из Второй лиги России. Победу в игре, проходившей на стадионе «Знамя Труда» в Орехове-Зуеве одержали футболисты медийной команды со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Broke Boys
Окончен
3 : 2
Орёл
Орёл
1:0 Майрович – 29'     1:1 Лукша – 56'     1:2 Гогричиани – 71'     2:2 Анисимов – 75'     3:2 Мазуров – 83'    
Удаления: нет / Лукша – 90'

Нападающий «Броуков» Максим Майрович открыл счёт на 29-й минуте встречи с передачи Святослава Мурадова. На 56-й минуте форвард «Орла» Артём Лукша сравнял счёт с передачи Максима Тарасова. На 70-й минуте Гоча Гогричиани вывел гостей вперёд с передачи Лукши. На 74-й минуте Денис Анисимов сравнял счёт. На 83-й минуте Илья Мазуров вывел «Броуков» вперёд и установил окончательный счёт в матче — 3:2.

В прошедшем сезоне «БроукБойз» также выступал в Кубке России. На стадии 1/256 финала команда обыграла «Квант», а во встрече 1/128 финала «Броуки» уступили «Химику».

Календарь Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026
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