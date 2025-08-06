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Смолов показал cвою футболку «БроукБойз», он готов сыграть за медиаклуб в Кубке России

Смолов показал cвою футболку «БроукБойз», он готов сыграть за медиаклуб в Кубке России
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Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов продемонстрировал футболку медиафутбольного клуба «БроукБойз». Фото экипировки с 90-м номером нападающий опубликовал в телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Broke Boys
Окончен
3 : 2
Орёл
Орёл
1:0 Майрович – 29'     1:1 Лукша – 56'     1:2 Гогричиани – 71'     2:2 Анисимов – 75'     3:2 Мазуров – 83'    
Удаления: нет / Лукша – 90'

Ранее президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров заявил, что Смолов заинтересован в том, чтобы принять участие в Фонбет Кубке России — 2025/2026 в составе клуба. По его словам, нападающий может присоединиться к команде со стадии 1/128 финала Пути регионов. Сам Смолов также подтвердил, что готов рассмотреть предложение.

Фото: Телеграм-канал Фёдора Смолова

В 1/256 финала «БроукБойз» одержал победу над клубом «Орёл» и квалифицировался в следующий этап. Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом текущего года после истечения срока действия контракта с клубом.

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