Смолов показал cвою футболку «БроукБойз», он готов сыграть за медиаклуб в Кубке России

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов продемонстрировал футболку медиафутбольного клуба «БроукБойз». Фото экипировки с 90-м номером нападающий опубликовал в телеграм-канале.

Ранее президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров заявил, что Смолов заинтересован в том, чтобы принять участие в Фонбет Кубке России — 2025/2026 в составе клуба. По его словам, нападающий может присоединиться к команде со стадии 1/128 финала Пути регионов. Сам Смолов также подтвердил, что готов рассмотреть предложение.

Фото: Телеграм-канал Фёдора Смолова

В 1/256 финала «БроукБойз» одержал победу над клубом «Орёл» и квалифицировался в следующий этап. Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом текущего года после истечения срока действия контракта с клубом.