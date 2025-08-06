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Немецкий клуб не подписал игрока сборной Израиля из-за негативной реакции фанатов — Bild

Немецкий клуб не подписал игрока сборной Израиля из-за негативной реакции фанатов — Bild
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Немецкий клуб «Фортуна» отказался от подписания нападающего испанской «Гранады» и сборной Израиля Шона Вейсмана из-за негативной реакции фанатов. Об этом сообщает Bild. Ранее пресс-служба команды из Дюссельдорфа сообщила о решении отказаться от трансфера.

По информации источника, «Фортуна» не стала подписывать Вейсмана из-за поведения футболиста в соцсетях. Игрок лайкал и комментировал посты с призывами уничтожить Газу. Такая позиция вызвала гнев у фанатов немецкого клуба, поэтому было принято решение отказаться от трансфера.

29-летний футболист выступает за «Гранаду» с 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. За сборную Израиля Вейсман выступает с 2019 года, всего на его счету 33 игры и шесть голов.

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