Томас Мюллер стал футболистом «Ванкувер Уайткэпс»

Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер пополнил состав «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Контракт игрока с его новым клубом рассчитан до конца 2025 года, он включает опцию продления ещё на один сезон.

35-летний футболист покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер отыграл 756 матчей во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.

В составе мюнхенской команды Мюллер выиграл 33 трофея, в том числе дважды брал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.