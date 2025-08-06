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Томас Мюллер стал футболистом «Ванкувер Уайткэпс»

Томас Мюллер стал футболистом «Ванкувер Уайткэпс»
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Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер пополнил состав «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Контракт игрока с его новым клубом рассчитан до конца 2025 года, он включает опцию продления ещё на один сезон.

35-летний футболист покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер отыграл 756 матчей во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.

В составе мюнхенской команды Мюллер выиграл 33 трофея, в том числе дважды брал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.

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