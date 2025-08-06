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«Ахмат» показал первую тренировку команды после возвращения Станислава Черчесова

«Ахмат» показал первую тренировку команды после возвращения Станислава Черчесова
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Пресс-служба грозненского «Ахмата» опубликовала фотографии первой тренировки команды после возвращения в клуб бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня, 6 августа, было официально объявлено о заключении контракта со специалистом.

Фото: ФК «Ахмат»

Перед стартом сезона «Ахмат» возглавил российский тренер Александр Сторожук. В первых четырёх матчах под его руководством команда потерпела четыре поражения.43-летний специалист покинул команду во вторник, 5 августа.

Фото: ФК «Ахмат»

Станислав Черчесов возглавлял «Ахмат» с сентября 2011 по май 2013 года. Последним местом работы тренера была сборная Казахстана, которую он возглавлял с июля 2024-го по январь 2025 года.

Фото: ФК «Ахмат»

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