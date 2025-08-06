Футболист украинского клуба «Заря» Белоцерковец умер в возрасте 25 лет

Полузащитник украинского клуба «Заря» Владимир Белоцерковец скончался в возрасте 25 лет, сообщается на официальном сайте команды. Причины смерти спортсмена не называются.

«Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника «Зари» Владимира Белоцерковца. Футбольный клуб «Заря» выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Искренне сочувствуем родным и близким Владимира», – говорится в сообщении пресс-службы «Зари».

Белоцерковец — воспитанник харьковского «Металлиста», также футболист выступал за «Ингулец». В составе «Зари» он принял участие в 11 матчах.