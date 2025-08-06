Томас Мюллер высказался о переходе в «Ванкувер Уайткэпс»

Новый нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер поделился впечатлениями от перехода в канадскую команду из МЛС.

«Я с нетерпением жду момента, когда сыграю за «Ванкувер Уайткэпс» и помогу клубу стать чемпионом. Я слышал замечательные вещи о городе, но в первую очередь я пришёл, чтобы победить. Я очень хорошо всё обсудил с Акселем Шустером (спортивный директор клуба. Прим — «Чемпионата») и Йеспером Сёренсеном (главный тренер команды. Прим — «Чемпионата»). Жду выхода на поле перед болельщиками, хочу увидеть их на стадионе «Би-Си Плэйс», ведь мы стремимся выйти в плей-офф», — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.

На данный момент «Ванкувер Уайткэпс» располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции МЛС.