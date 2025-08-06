Фёдор Смолов должен приступить к тренировкам с «БроукБойз» после отпуска в Италии

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов в ближайшее время начнёт тренировки с клубом «БроукБойз». Об этом сообщил президент медиафутбольной команды Дмитрий Егоров. Ранее он заявлял, что Смолов сможет присоединиться к команде в Фонбет Кубке России, в случае выхода в 1/128 финала Пути регионов.

«Можно ли сказать, что после этой победы Фёдор Смолов уже одной ногой в «БроукБойз»? Думаю, да! Фёдор Смолов обещал приступить к тренировкам после того, как приедет из отпуска в Италии. Я надеюсь, что это будет уже в ближайшие дни. У него на два мяча меньше, чем у Аршавина. Думаю, он должен к нам присоединиться и эти два мяча забить!» — приводит слова Егорова телеграм-канал «Некласико».

В 1/256 финала «БроукБойз» одержал победу над клубом «Орёл» и квалифицировался в следующий этап. Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом текущего года после истечения срока действия контракта с клубом.