Станислав Черчесов провёл первую тренировку в «Ахмате» со свистком из «Ференцвароша»

Новый главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов провёл первую тренировку после возвращение в грозненский клуб со свистком из венгерского «Ференцвароша». Сегодня, 6 августа, пресс-служба команды из столицы Чечни объявила о заключении контракта со специалистом.

На первой тренировке в «Ахмате» Станислав Черчесов появился в клубной экипировке, однако на свисток тренера нанесён логотип венгерского клуба «Ференцварош». Фото были опубликованы в телеграм-канале «Ахмата».

Фото: ФК «Ахмат»

Черчесов возглавлял «Ахмат» с сентября 2011 по май 2013 года. Последним местом работы тренера была сборная Казахстана, в которой он работал с июля 2024-го по январь 2025 года. Главным тренером «Ференцвароша» россиянин был с декабря 2021-го по июль 2023 года.