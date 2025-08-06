«Бавария» пожелала удачи Мюллеру в новом клубе

Футбольный клуб «Бавария» отреагировал на переход бывшего нападающего команды Томаса Мюллера в «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС. Официально о трансфере игрока стало известно сегодня, 6 августа.

«Мы желаем тебе всего наилучшего, легенда!» — говорится в сообщении мюнхенского клуба в социальной сети X.

Контракт футболиста с его новым клубом рассчитан до конца 2025 года, он включает опцию продления ещё на один сезон.

35-летний нападающий покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер отыграл 756 матчей во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.