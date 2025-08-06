Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» пожелала удачи Мюллеру в новом клубе

«Бавария» пожелала удачи Мюллеру в новом клубе
Комментарии

Футбольный клуб «Бавария» отреагировал на переход бывшего нападающего команды Томаса Мюллера в «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС. Официально о трансфере игрока стало известно сегодня, 6 августа.

«Мы желаем тебе всего наилучшего, легенда!» — говорится в сообщении мюнхенского клуба в социальной сети X.

Контракт футболиста с его новым клубом рассчитан до конца 2025 года, он включает опцию продления ещё на один сезон.

35-летний нападающий покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер отыграл 756 матчей во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.

Материалы по теме
Томас Мюллер высказался о переходе в «Ванкувер Уайткэпс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android