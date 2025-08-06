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Тернавский: Черчесов — лучший вариант для «Ахмата», теперь надо исправлять ситуацию

Тернавский: Черчесов — лучший вариант для «Ахмата», теперь надо исправлять ситуацию
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Экс-футболист сборной России Владислав Тернавский прокомментировал назначение своего бывшего партнёра по национальной команде Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

«Рад, что Черчесов возвращается в РПЛ, 10 лет его не было в Премьер-лиге. Посмотрим, что получится в «Ахмате». Три поражения в чемпионате и одно в Кубке — плохое начало. А впереди игра с «Зенитом», Черчесову надо исправлять ситуацию. Но времени мало — три дня на подготовку. Победят — хорошо, но за поражение сильно спрашивать не надо. Необходима хотя бы неделя, провести несколько игр.

Думаю, для «Ахмата» Черчесов — лучший вариант из возможных. Он всё-таки со сборной России достиг больших результатов. Немного, конечно, удивился, что он возглавил не топ-клуб, но, с другой стороны, тренеру надо работать. Адиев тоже пошёл тренировать «Химки», сейчас в «Крыльях Советов», а так сидел бы дома, ждал. Вот и Черчесов — был полгода без работы, почему бы сейчас не пойти работать?» — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Перед стартом сезона «Ахмат» возглавил российский тренер Александр Сторожук. В первых четырёх матчах под его руководством команда потерпела четыре поражения. Станислав Черчесов возглавлял «Ахмат» с сентября 2011 по май 2013 года.

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