Тернавский: допускаю, что Станкович может покинуть «Спартак». Смысл тогда тратить деньги?

Экс-футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. В мае текущего года красно-белые продлили контракт с сербским специалистом до лета 2027 года.

«Допускаю, что Станкович может покинуть «Спартак» в скором времени. Если тренер не даёт результат, его меняют. Ждать «Спартаку» нельзя. В прошлом году до зимы шли в лидерах, а потом опустились. Смысл тогда сейчас тратить такие деньги, когда результата нет? Честно, я думал, что он летом уйдёт», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В трёх стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026 подопечные Станковича набрали четыре очка. В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые победили «Ростов» (2:0). В летнее трансферное окно состав команды пополнили нападающий Антон Заболотный и полузащитник Жедсон Фернандеш.