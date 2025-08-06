Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом на подписание хавбека «Брайтона» Балеба — L'Équipe

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом на подписание хавбека «Брайтона» Балеба — L'Équipe
Комментарии

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Карлос Балеба заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, «красные дьяволы» уже отправили «чайкам» предложение о трансфере. На данный момент предполагаемая сумма сделки неизвестна, но она, вероятно, будет внушительной: зимой «Манчестер Сити» пытался подписать хавбека, но стоимость выкупа прав за € 120 млн заставила «горожан» перенести работу в этом направлении на лето. «Ливерпуль» и «Арсенал» также интересуются Балеба. Стоит отметить, что «Лилль» получит 20% от будущего трансфера футболиста.

В 40 матчах прошедшего клубного сезона Карлос забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и Беньямин Шешко согласовали контракт до 2030 года — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android