«Манчестер Юнайтед» является фаворитом на подписание хавбека «Брайтона» Балеба — L'Équipe

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Карлос Балеба заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, «красные дьяволы» уже отправили «чайкам» предложение о трансфере. На данный момент предполагаемая сумма сделки неизвестна, но она, вероятно, будет внушительной: зимой «Манчестер Сити» пытался подписать хавбека, но стоимость выкупа прав за € 120 млн заставила «горожан» перенести работу в этом направлении на лето. «Ливерпуль» и «Арсенал» также интересуются Балеба. Стоит отметить, что «Лилль» получит 20% от будущего трансфера футболиста.

В 40 матчах прошедшего клубного сезона Карлос забил четыре гола и отдал две голевые передачи.