Кирнан Дьюсбери-Холл поблагодарил «Челси» после своего перехода в «Эвертон»

Полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл поблагодарил «Челси» после своего перехода из лондонского клуба в «Эвертон». Официально о трансфере игрока «ириски» объявили сегодня, 6 августа, срок соглашения рассчитан до лета 2030 года.

«Воспоминания на всю жизнь. «Челси», спасибо за всё», — написал Дьюсбери-Холл в социальной сети X.

В минувшем сезоне 26-летний игрок провёл 36 матчей за «синих» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Дьюсбери-Холл является воспитанником «Лестер Сити», он также выступал за «Блэкпул» и «Лутон Таун». В активе футболиста есть чемпионский трофей Чемпионшипа, победы в Суперкубке Англии, Лиге конференций, а также трофей клубного чемпионата мира.