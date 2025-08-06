Тернавский: как Станкович может не общаться с игроками «Спартака»? Футболист тоже человек

Экс-футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о взаимоотношениях главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича с футболистами команды. Ранее ряд игроков красно-белых высказывался о недостатке в коммуникации с тренером.

«Чернов и Хлусевич говорили, что Станкович редко разговаривает с футболистами. Как главный тренер может не общаться с футболистами? Игрок тоже человек, хочет что-то узнать, если не получается. Селихов тоже об этом говорил — ни одного разговора со Станковичем за полгода. Это ни в какие рамки не лезет. Я тоже тренером работаю, говорю футболистам: хорошее, плохое — подходите, делитесь горем, радостью. Я сам футболистом был — бывает, гол из-под тебя забьют, потом думаешь — поставит тренер на следующую игру или нет. Подошёл к тренеру, поговорили, решили все вопросы», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В трёх стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026 подопечные Станковича набрали четыре очка. В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые победили «Ростов» (2:0).