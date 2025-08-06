«Ливерпуль» рассматривает Баркола на случай неудачи с Исаком — Тавольери

«Ливерпуль» готов сделать предложение «ПСЖ» по трансферу 22-летнего вингера парижан Брэдли Баркола. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X.

По информации источника, «красные» готовы предложить не меньше € 100 млн. Такая решимость объясняется ситуацией с нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком, которого «сороки» отказались продавать «Ливерпулю».

В минувшем сезоне Баркола выходил на поле за парижскую команду в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.