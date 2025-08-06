Нападающий «Челси» Марк Гиу перешёл в «Сандерленд» на правах аренды

«Сандерленд» на официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего «Челси» Марка Гиу на правах аренды.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Марк Гиу является воспитанником «Барселоны», на раннем этапе карьеры он также выступал за эту команду. В 16 матчах прошедшего клубного сезона испанец забил шесть голов. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в € 8 млн.

В прошлом сезоне «Сандерленд» занял четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 76 очков. По итогам плей-офф за повышение в классе команда оформила выход в АПЛ.