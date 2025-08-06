Лапорта: надеюсь, что в новом сезоне мы встретимся с «ПСЖ» и выясним, кто лучше

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко отозвался о выступлении «Пари Сен-Жермен» в прошлом сезоне.

«ПСЖ» хорошо провёл прошлый сезон. Они выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Франции, показали хороший футбол с замечательным тренером, футболистами и командой. К сожалению, нам не довелось сыграть с ними, но я думаю, что в прошлом сезоне и мы, и они были командами с лучшим качеством игры. Надеюсь, что в новом сезоне мы с ними встретимся и выясним, кто же всё-таки лучше.

Но нужно уважать и все остальные клубы, поскольку в этом сезоне может появиться команда с такой же хорошей игрой. В плане же качества игры все, кто любит футбол, в прошлом сезоне говорили, что «Барса» и «ПСЖ» — команды в лучшей форме, демонстрирующие лучший футбол в мире. К сожалению, мы не смогли сыграть против них в финале Лиги чемпионов или клубного чемпионата мира. Надеюсь, в следующем сезоне будет такой шанс.

Хочу поблагодарить президента УЕФА Александера Чеферина за организацию формата, который улучшил турнир. Чеферин — человек грамотный, знающий футбол, и, думаю, он тоже наслаждается этим соревнованием. А ещё я уверен, что он хотел бы посмотреть по телевизору или лично такой матч, как противостояние «ПСЖ» и «Барсы», — приводит слова Лапорты Sport.es со ссылкой на CNN.