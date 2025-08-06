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«Арсенал» уступил «Вильярреалу» в товарищеском матче

«Арсенал» уступил «Вильярреалу» в товарищеском матче
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Сегодня, 6 августа, завершился товарищеский матч между английским «Арсеналом» и испанским «Вильярреалом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, одержали гости со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 августа 2025, среда. 20:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 3
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 Пепе – 16'     0:2 Эйонг – 33'     1:2 Нёргор – 36'     1:3 Данжума – 68'     2:3 Эдегор – 76'    

На 16-й минуте нападающий испанской команды Николя Пепе открыл счёт. На 33-й минуте Этта Эйонг удвоил преимущество гостей. На 36-й минуте Кристиан Нёргор с передачи Габриэла Мартинелли сократил отставание. На 68-й минуте Арно Данжума с передачи Сантьяго Комесаньи забил третий гол в ворота «канониров». На 76-й минуте Мартин Эдегор реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче — 2:3.

Следующий товарищеский матч «канониры» проведут с «Атлетиком» из Бильбао. Игра состоится в субботу, 9 августа. «Вильярреал» встретится с «Астон Виллой» 10 августа.

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