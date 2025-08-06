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Ред Булл Зальцбург — Брюгге, результат матча 6 августа 2025, счет 0:1, Лига чемпионов 2025/2026

«Брюгге» победил «Ред Булл Зальцбург» в квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и бельгийским «Брюгге». Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия). Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2025, среда. 20:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Верман – 75'    

Единственный мяч в игре был забит на 75-й минуте. Отличился форвард Ромео Верман.

Ответная игра состоится во вторник, 12 августа. Команды сыграют на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. В следующем раунде победитель данного противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Рейнджерс» — «Виктория» Пльзень.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
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