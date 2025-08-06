«Брюгге» победил «Ред Булл Зальцбург» в квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и бельгийским «Брюгге». Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия). Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 75-й минуте. Отличился форвард Ромео Верман.

Ответная игра состоится во вторник, 12 августа. Команды сыграют на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в плей-офф за выход в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. В следующем раунде победитель данного противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Рейнджерс» — «Виктория» Пльзень.