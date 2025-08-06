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2DROTS — Торпедо-Владимир, результат матча 6 августа 2025, счет 1:0, 1/256 финала Кубка России 2025/2026

2DROTS победил «Торпедо-Владимир» в Кубке России благодаря голу Фартуны на 90+4-й минуте
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Завершился матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались медийный футбольный клуб 2DROTS и профессиональный клуб «Торпедо-Владимир», выступающий в Леон Второй лиге России. Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты медиаклуба.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 20:15 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
1 : 0
Торпедо-Владимир
Владимир
1:0 Фартуна – 90'    

На 90+4-й минуте единственный гол в матче забил 24-летний полузащитник Борис Фартуна.

В прошлом сезоне медиафутбольный клуб 2DROTS также участвовали в Кубке России и дошли до 1/32 финала Пути регионов, обыграв «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и «Динамо Киров» (2:0), но уступив «Химкам» (0:2).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
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