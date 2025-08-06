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Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 6 августа

Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 6 августа
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Сегодня, 6 августа, состоялись матчи 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошли шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей Кубка России 6 августа:

«Ильпар» — «Носта» — 3:2;
«Красное Знамя» — «Коломна» — 3:0;
«ПСК» — «Дружба» — 1:1 (10:9 пен.);
«БроукБойз» — «Орёл» — 3:2;
«СШ Ленинградец» — «Череповец» — 0:3
2DROTS — «Торпедо-Владимир» — 1:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. А чемпионом России в минувшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026
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