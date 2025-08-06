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«Тоттенхэм Хотспур» объявил о переходе Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес»

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о переходе Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес»
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Нападающий Сон Хын Мин перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в «Лос-Анджелес». Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Футболист присоединится к своей новой команде в ближайшее время.

Игрок сборной Южной Кореи является воспитанником «Сеула» и «Гамбурга», на взрослом уровне он также выступал за «Байер». Состав «шпор» Сон пополнил в 2015 году, за это время футболист принял участие в 454 матчах, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу. В составе лондонцев он завоевал один титул — Лигу Европы в сезоне-2024/2025.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сон Хын Мина сейчас составляет € 20 млн. Его контракт с «Тоттенхэмом» был рассчитан до 30 июня 2026 года.

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