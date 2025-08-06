Чалов и Оздоев вошли в заявку ПАОКа на отборочный матч Лиги Европы с «Вольфсбергом»

Греческий ПАОК опубликовал заявку команды на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом». Российские игроки Фёдор Чалов и Магомед Оздоев вошли в состав из 23 футболистов. Встреча между командами состоится 7 августа в Салониках (Греция) и начнется в 20:30 мск.

Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 24 матча, один гол и один результативный пас в чемпионате Греции. Также Магомед сыграл четыре матча в Лиге чемпионов и записал на свой счёт две голевые передачи.

Чалов перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач.