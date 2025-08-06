Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов и Оздоев вошли в заявку ПАОКа на отборочный матч Лиги Европы с «Вольфсбергом»

Чалов и Оздоев вошли в заявку ПАОКа на отборочный матч Лиги Европы с «Вольфсбергом»
Комментарии

Греческий ПАОК опубликовал заявку команды на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом». Российские игроки Фёдор Чалов и Магомед Оздоев вошли в состав из 23 футболистов. Встреча между командами состоится 7 августа в Салониках (Греция) и начнется в 20:30 мск.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 24 матча, один гол и один результативный пас в чемпионате Греции. Также Магомед сыграл четыре матча в Лиге чемпионов и записал на свой счёт две голевые передачи.

Чалов перешёл в греческий клуб летом прошлого года. В 40 матчах сезона-2024/2025 Фёдор забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Материалы по теме
Топ-партнёр, новое гражданство и серебро клубного ЧМ. Как дела у наших легионеров в Европе
Топ-партнёр, новое гражданство и серебро клубного ЧМ. Как дела у наших легионеров в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android