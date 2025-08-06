Константин Тюкавин вернулся к тренировкам с «Динамо» после травмы крестообразных связок
Поделиться
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин приступил к тренировкам на поле вместе с командой. Видео с нападающим было опубликовано пресс-службой бело-голубых в клубных соцсетях. Напомним, Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77' 1:1 Мохеби – 82'
«Костя потихоньку приступает к тренировкам с командой. Ждём возвращения Тюки на поле в матчах», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.
После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка.
Комментарии
- 6 августа 2025
-
23:54
-
23:53
-
23:49
-
23:36
-
23:35
-
23:28
-
23:22
-
22:57
-
22:55
-
22:40
-
22:39
-
22:15
-
22:13
-
22:12
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:25
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:54
-
20:54
-
20:48
-
20:42
-
20:32
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:05