Константин Тюкавин вернулся к тренировкам с «Динамо» после травмы крестообразных связок

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин приступил к тренировкам на поле вместе с командой. Видео с нападающим было опубликовано пресс-службой бело-голубых в клубных соцсетях. Напомним, Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Костя потихоньку приступает к тренировкам с командой. Ждём возвращения Тюки на поле в матчах», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка.