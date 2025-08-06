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Константин Тюкавин вернулся к тренировкам с «Динамо» после травмы крестообразных связок

Константин Тюкавин вернулся к тренировкам с «Динамо» после травмы крестообразных связок
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин приступил к тренировкам на поле вместе с командой. Видео с нападающим было опубликовано пресс-службой бело-голубых в клубных соцсетях. Напомним, Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

«Костя потихоньку приступает к тренировкам с командой. Ждём возвращения Тюки на поле в матчах», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка.

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